عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ الأحد، لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية التحتية لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي. 

ويأتي ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى ٦٥٪ ودعم التنمية في البلاد، منوهاً بحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030"، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الأعلاف.. مقترحات برلمانية لتخفيض أسعار الدواجن

وزير فلسطينى: إدارة "ترامب" سعت لتفكيك منظمة الأونروا

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ