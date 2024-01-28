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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون مصري سعودي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون بجنوب سيناء

صدى البلد

 قام فريق برئاسة د. عبدالغني الجندى عميد كلية الزراعات الصحراوية- جامعة الملك سلمان الدولية والدكتور ابراهيم ابو السعد بكلية الزراعات الصحراوية  ، والدكتور عمرو خيرى-أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء والدكتور ايهاب زغلول- رئيس محطة جنوب سيناء التابع لمركز بحوث الصحراء،  والدكتور احمد زاهر- بمعهد بحوث الهندسة الزراعية –مركز البحوث الزراعية بإجراء دراسة بحثية لحساب الإستهلاك المائي لإشجار الزيتون باستخدام جهاز Sapflow لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتنفيذ خطط الدولة بإدخال منظومة الرى الذكي بمشروعات مصر القومية لإستصلاح وإستزراع 4 مليون فدان وقد تم تقدير الإستهلاك المائي الفعلي لإدارة  المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية و تعظيم إنتاجية وحدة المياه. 


وأكد عميد كلية الزراعات الصحراوية أنه من منطلق دور الجامعة لكونها من الجيل الرابع في خدمة المجتمع سوف تقوم الجامعة ومركز بحوث الصحراء بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية  وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء  و التجمعات التنموية والمزارعين بها لتحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم ومن بعد تعمم علي مستوى الجمهورية.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العلمية للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحت رعاية الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وجامعة الملك سلمان الدولية وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي

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