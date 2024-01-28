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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية: مباراة المنتخب ضد الكونغو الليلة مصيرية.. وكلنا قلقون

منتخب مصر
منتخب مصر

قالت الإعلامية هبة جلال، إن ساعات قليلة تفصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن مباراة مصيرية في مشواره بمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2023، داعية "يا رب كلنا نفرح بتأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي".

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وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "كلنا قلقون ونترقب المباراة في الساعة العاشرة عن المواجهة المهمة مع منتخب الكونغو الديموقراطية الذي كان مشواره في دور المجموعات متشابها إلى حد كبير مع منتخبنا".

وتابعت "الفريقان تعادلا في كل مبارياتهما في دور المجموعات، ولكن الشيء الجديد اليوم أنه لا يوجد مجال للتعادل، وبالتالي إن انتهى الوقت الأصلي للمباراة سنلعب شوطين إضافيين، وإن استمر التعادل أيضا سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، ومن هنا تبرز صعوبة مباراة اليوم، إما الصعود إلى دور الـ8 أو نودع البطولة".

وأكدت "هذه المباراة ليست الأولى بين المنتخبين، حيث لعبنا 12 مباراة في مختلف البطولات، فزنا في 8 مباريات وخسرنا في مباراة وحيدة وتعادل الفريقان في 3 مواجهات".
 

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