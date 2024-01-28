الحكومة: إنشاء "أبليكيشن" يسهل على المواطن تقديم الشكاوى.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ يأتي فى إطار حرص الدولة على متابعة وضبط أسعار السلع والأسواق.

وأضاف “الحمصاني”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”، أن هدف اللقاء كان متابعة أداء الجهات الرقابية المختلفة في تنفيذ القرارات الأخيرة وكافة القرارات المتعلقة بضبط الأسواق.

وأكد أن هناك دورا كبيرا على الجهات الرقابية لتنفيذ قرارات ضبط الأسواق، منوها بأن رئيس الوزراء يحرص على متابعة الأسواق، وقيام الجهات الرقابية بدورها.

وتابع أن الأسواق تحتاج إلى تكثيف رقابة ومن ناحية أخرى ضرورة إعداد رؤية كاملة وشاملة لتطوير جهاز حماية المستهلك من خلال إمداده بالكوادر المؤهلة، لافتا إلى أن هناك مساعي لإنشاء برنامج للتليفون المحمول "أبليكيشن" يسهل على المواطن تقديم الشكاوي.

وأوضح أنه تم استعرض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالحملات الرقابية التي قام بها الجهاز، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 1918 حملة وتم تسجيل 7580 محضرا خلال الفترة الماضية".