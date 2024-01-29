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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تقدم نسختها "ماكان" الجديدة .. اعرف السعر والمواصفات

بورشه ماكان الجديدة
بورشه ماكان الجديدة

تواصل شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة ماكان الكهربائية، والتي تعتمد على تصميم خارجي من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من التجهيزات وانظمة مساعدة قائد المركبة.

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بورشه ماكان الجديدة 

تأتي السيارة بورشه ماكان عبر فئتين من التجهيزات الأولى زودت بعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 300 كيلووات أي ما يعادل 408 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية.

بورشه ماكان الجديدة 

وتعتمد السيارة بورشه ماكان في نسختها الاعلى تجهيزًا "تيربو"، على محرك بقوة 470 كيلووات، أي ما يعادل 639 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها أفضلية التسارع والانطلاق وصولاً من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.3 ثانية.

بورشه ماكان الجديدة 

تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4.80 متر للطول الكلي، و2.89 متر لطول قاعدة العجلات، مع سعة خلفية تقدر بـ 540 لتر، وتقدم السيارة ببطارية كهربائية بجهد 800 فولت، سعة 100 كيلووات/ساعة، مع إمكانية توفير مدى للسير بين 591 كيلومترًا وحتى 613 كيلومترًا.

بورشه ماكان الجديدة 

سعر بورشه ماكان الجديدة 

 

تبدأ أسعار السيارة بورشه ماكان الجديدة من 84.100 ألف يورو، حتى 114.600 ألف يورو، بسحب الفئة Macan 4 أو الأعلى تجهيزًا Macan Turbo.

بورشه ماكان الجديدة 
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