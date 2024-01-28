عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهري: الرئيس عبدالرحمن واحد كانت أفقه متسعة بمناهج مختلفة وتكوين ثقافي واسع

اسامة الازهري
اسامة الازهري

استقبل الاستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر،  الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والسيدة اليسا قطر الندى واحد بنت الرئيس عبد الرحمن واحد في ذكرى وفاة الشيخ عبد الرحمن واحد الرئيس الإندونيسي الأسبق وذلك في قاعة الأزهر للمؤتمرات.

 

وذكر الأزهري خلال كلمته أنه ارتبط بالرئيس عبد الرحمن واحد كثيرا وسعد بلقائه وجالسه، مضيفًا: تشرفت في إحدى زيارات إندونيسيا أن أزور أسرة الرئيس؛ بناته الكريمات وزوجته الكريمة، وكنت حريصًا أن أصغي لحرم الرئيس عبد الرحمن واحد؛ لأنها أقرب الناس التى تنقل لنا العبارات المفتاحية وخلاصة فكره وعلومه.

وأوضح أن الرئيس عبد الرحمن واحد ضمن عدد من رؤساء الدول والقضاة والكتاب وأصحاب المناصب الرفيعة ممن تخرجوا في الجامع الأزهر الشريف، وفيه دلالة أن التعليم الأزهري يخرج لنا علماء أمناء على أوطانهم.

وأضاف أن الرئيس عبد الرحمن واحد امتزجت عنده ثقافات متعددة، أولها: الانتماء إلى نسبه الشريف؛ حيث يمتد إلى سادتنا آل باعلوي، وأول مكون من مكونات شخصية الرئيس عبد الرحمن قبل أن يكون خريجًا أزهريا هو أنه سيد شريف من ساداتنا آل البيت النبوي.

وقال: إن الأزهر يَعتبر جمعية نهضة العلماء التي كان الرئيس عبد الرحمن واحد رئيسا وأمينا عليها شقيقةً للجامع الأزهر؛ لأنها مطابقة لمنهج الأزهر الشريف.

ونوه بأنه درس في الجامع الأزهر 4 سنوات، وانتقل إلى العراق ودرس هناك 4 سنوات، ثم إلى كندا وتلقى صورا متعددة من التعليم جعلت أفقه متسعة بمناهج مختلفة وتكوين ثقافي واسع، ورجع الرئيس إلى بلده عالمًا أزهريًا شريفًا مثقفًا منتميًا لمدرسة علمية كبرى، وشديد الحب لوطنه ونهض في خدمة الوطن، وكان مهموما وحريصا على أن يقدم الخير للإنسانية جميعًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر إلى محاكمة عاجلة

هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ