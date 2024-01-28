انفجار يودي بحياة 6 تلاميذ شمال شرق نيجيريا

قالت الشرطة ومسؤول نيجيري، اليوم الأحد، إن ستة تلاميذ على الأقل قتلوا في شمال شرق نيجيريا إثر انفجار عبوة ناسفة ظنوا خطأ أنها خردة معدنية.

التقط الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، العبوة الناسفة مع بعض الخردة المعدنية وخزنوها في مبنى غير مكتمل بمدرسة إسلامية في منطقة جوبيو بولاية بورنو، معقل التمرد الإسلامي المستمر منذ فترة طويلة.

وقال متحدث باسم حكومة جوبيو المحلية إن العبوة انفجرت وقتلت الستة بينما كانوا يحاولون بيعها كخردة معدنية يوم السبت.

ويقوم الطلاب في المدرسة، التي تعلم الأطفال تلاوة القرآن، بجمع الخردة المعدنية لبيعها للمجتمعات المحلية.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو داسو ناحوم كينيث الحادث، لكنه لم يتمكن من تقديم أي تفاصيل أخرى على الفور.