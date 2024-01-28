نائبة الرئيس الأمريكي تدين مقتل 3 جنود وتلقي باللوم على إيران

نعى نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس فقدان ثلاثة جنود أمريكيين وألقت باللوم على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في الهجوم.

قالت هاريس في بيان: "نحزن على فقدان 3 جنود أمريكيين قتلوا في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. الهجوم على قواتنا في شمال شرق الأردن نفذته مجموعات مسلحة مدعومة من إيران. وسنستمر في محاربة الإرهاب وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن”.

ذكر حزب الله في العراق، في بيان رسمي، أنه "استمراراً لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكية في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق" هاجم فجر اليوم الأحد 28/1/2024 بطائرات مسيرة أربع قواعد للعدو ثلاث منها في سوريا".