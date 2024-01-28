عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل بالوعي مصر بتتغير للأفضل بمركز شباب المعنا

صدى البلد

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومحافظ قنا أشرف الداودى، اليوم إشارة بدء حملة " بالوعي .. مصر بتتغير للأفضل " من مركز شباب المعنا بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا حسن عثمان والإعلامي مصطفي بكرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القافلة مستمرة حتي يوم 2 فبراير المقبل بمراكز قنا، ونجع حمادى، وقوص، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وأضافت الوزيرة، أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الأولي بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلي أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وقال محافظ قنا، إن الحملة ستقدم برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج « وعي للتنمية المجتمعية »، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، فضلا عن استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

يذكر أن مقر الحملة بمركز شباب المعنا بمركز قنا من يوم 28 حتى 29 يناير الجاري وبنادى الشعب بمدينة قوص من 1 حتى الـ 2 من فبراير المقبل وبمركز شباب هو نجع حمادي من 30 حتى 31 يناير الحالي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

ترشيحاتنا

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

"الخارجية" تدين أعمالا إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر.. حريق هائل بمقهى في الحي الأول بأكتوبر|فيديو

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ