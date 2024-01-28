وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل بالوعي مصر بتتغير للأفضل بمركز شباب المعنا

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومحافظ قنا أشرف الداودى، اليوم إشارة بدء حملة " بالوعي .. مصر بتتغير للأفضل " من مركز شباب المعنا بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا حسن عثمان والإعلامي مصطفي بكرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القافلة مستمرة حتي يوم 2 فبراير المقبل بمراكز قنا، ونجع حمادى، وقوص، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وأضافت الوزيرة، أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الأولي بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلي أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وقال محافظ قنا، إن الحملة ستقدم برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج « وعي للتنمية المجتمعية »، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، فضلا عن استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

يذكر أن مقر الحملة بمركز شباب المعنا بمركز قنا من يوم 28 حتى 29 يناير الجاري وبنادى الشعب بمدينة قوص من 1 حتى الـ 2 من فبراير المقبل وبمركز شباب هو نجع حمادي من 30 حتى 31 يناير الحالي.