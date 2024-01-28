تغطي 18 محافظة|حجازي يكشف بالأرقام تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣ .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في عام ٢٠١٨ بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ١٦ مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى انه قد وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

وكان قد استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي".

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة مني عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة نسرين صلاح عضو ثاني لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات، مؤكدًا دور مجلس النواب في دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.