حجازي يكشف "معلومات رقمية" تلخص منظومة التعليم الفني في مصر

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحصائيات هامة تلخص منظومة التعليم الفني في مصر حالياً .

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم ، العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار حجازي، إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي بـ(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي بـ(115) مدرسة، مضيفا أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان ، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفني المصرى للتغلب عليها والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال كلمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، والتي استعرض خلالها استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وحضر جلسة وزير التربية والتعليم والتعليم اليوم في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، كل من : الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة منى عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة نسرين صلاح عضو ثان لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي.