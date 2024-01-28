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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء إسرائيليون وأعضاء كنيست: أوسلو ماتت وسنعود إلى الاستيطان في غزة

صدى البلد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن آلاف الإسرائيليين بجانب وزراء وأعضاء كنيست، شاركو في مؤتمر يميني ضخم يدعو إلى الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

ووفقا للقناة العبرية يقود المؤتمر مجلس إقليم مستوطنات شمال الضفة بالتعاون مع حركة نحالا الداعمة للاستيطان وبدعم من العديد من الهيئات الأخرى.

وافتتح ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان المؤتمر قائلا: "اتفاق أوسلو مات، نحن عائدون إلى مستوطنة غوش قطيف".

وأضاف:"إن حشد الآلاف الذين جاءوا إلى هنا هذا المساء ومعهم 12 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وأكثر من 15 عضو كنيست جاءوا إلى هنا لإحياء حدث هام في عملية إصلاح شاملة لدولة إسرائيل".

وقال داغان: "لقد ناضلنا معًا لمدة 16 عامًا من أجل تصحيح عار الانفصال والترحيل وتهجير المستوطنات".

وتابع: "منذ سنوات عديدة كنا نصرخ بصوت عالٍ، وبعد مذبحة السابع من أكتوبر أصبح واضحًا للجميع: حيث يوجد استيطان يوجد أمن، وحيث لا يوجد استيطان يوجد إرهاب. شعب إسرائيل بأكمله في حرب من أجل حياتهم، في حرب من أجل وجود دولة إسرائيل، وعلينا أن نقول بصوت واضح: أوسلو والترحيل وفك الارتباط جلبوا علينا هذه المحرقة وهذه الحرب. نقول: ماتت اتفاقيات أوسلو، وشعب إسرائيل حي".

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