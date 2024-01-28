خطة النواب توافق على الحساب الختامي لوزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال إجتماعها برئاسة فخري الفقي على الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2022/ 2023 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي،وصندوق ، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور شريف الرفاعي ، رأفت شفيق، اميرة محمد على، و محمود عبد العظيم ، و نادية محمد كاظم ،والاستاذ محمد صلاح، محمد كامل ،والدكتور ممدوح سيف ،والاستاذ احمد عيسوي،ومحمد عبد النبي ، وشريف فؤاد، والدكتورمحمد عبد الفضيل ،ووليد النحاس ، وأحمد سمير،والدكتور احمد سعده، وعبد المنعم حسنين.

وشهدت اللجنة خلال مناقشة الحساب الختامى لبنك ناصر الاجتماعى، توجية التحية والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى لإختياراتها الدقيقة والناجحة فى إختيارمعاونيها خاصة الدكتورمحمد عبد الفضيل نائباً لبنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان.

ولفت النائب فخري الفقي رئيس اللجنة ، الدكتورمحمد عبد الفضيل بأنه أفضل من ما أنجبتهم مصر فى العمل المصرفى ذو باع كبير وخبرات متراكمة ، قائلا نعلم إن مهمتة صعبة ، لكنة "أدها وأدود ".

من جانبة توجة الدكتورمحمد عبد الفضيل بالشكر لاعضاء اللجنة على تلك الحفاوة والثقة الغالية فى بنك ناصر الاجتماعى الذى تشرفت بالعمل بة منذ أربعة شهور ونصف ولم أحصل على يوم إجازة .

وقال " عبد الفضيل " نتوقع فى خلال 6 أشهر أن يكون بنك ناصر من أفضل البنوك فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يكون بنكاً للفقراء، مثل بنك جرامين بنك بنجلاديش.

وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعى يعد البنك الوحيد فى منطقة الشرق الاوسط الذى يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ،وتحقيق العدل و المساواه و توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ،وتقديم مساعدات للأسر الأكثر إحتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية.

و لفت "عبدالفضيل " أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفية بالشكل الملائم وتحقيق أعلي معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي.

وطالب أعضاء اللجنة الى دعم ومساندة بنك ناصر، حيث أنة ستفرض علية ضرائب لاول مرة منذ إنشائة ، والتى من شأنها تحميل أعباء مالية علية، سوف تؤثرعلى البرامج الاجتماعية التى يقوم بها البنك.

فيما قال وليد النحاس رئيس قطاع الشئون المالية إن بنك ناصر الاجتماعى فرضت علية منذ عام ونصف ضرائب على أذون الخزانة ، كما سيتم فرض ضريبة على الخل متوقع لها أن تصل الى 600 مليون جنيه.



وقد أظهرالحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهي، والتي بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.