الأردن يدين الهجوم على القاعدة الأمريكية ويؤكد: لا إصابات في صفوف قواتنا

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، مساء اليوم الأحد، إن الهجوم ضد القاعدة الأمريكية كان على الحدود السورية الأردنية، مؤكدا عدم وجود إصابات في صفوف قوات حرس الحدود الأردنية.

وأوضح أن الهجوم استهدف برج "22" التابع لقاعدة أميركية داخل الأراضي السورية قرب الحدود الأردنية.

وأدان مبيضين "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، وجرح آخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة "خطر الإرهاب" وتأمين الحدود.

وأعرب مبيضين عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن.

وأشار الناطق باسم الحكومة الأردنية إلى أن الوجود الأمريكي قرب الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين عمان وواشنطن.