حذر من المنتخبين| 30 دقيقة من مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا

مرت ٣٠ دقيقة من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0.

وشهدت الدقائق ال ٣٠ الماضية حذر من المنتخبين دون أى خطورة على حراس المرمى.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل

أحمد فتوح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

مصطفي محمد.

دكة البدلاء :

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا