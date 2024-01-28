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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة الإيرانية ترفع الاستعداد القتالي إلى الحد الأقصى

صدى البلد

ردا على التوترات المتصاعدة، أعلنت إيران أن قواتها المسلحة تعمل حاليا على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي، مع رفع نظام الدفاع الجوي إلى "المستوى الأحمر"، وفقا لتصريحات العميد الركن بحري حبيب الله سياري نائب القائد العام للقوات البرية للتنسيق.

أكد الأدميرال سياري على الأهمية القصوى للحفاظ على سلامة أراضي البلاد واستقلالها واستقلال نظامها. وذكر أن هذه الجوانب الرئيسية تتطلب أن تكون القوات المسلحة في حالة استعداد دائم.

شدد كذلك على أن القوات المسلحة الإيرانية خضعت لتحديثات، وهي مجهزة بالكامل، ومستعدة لمواجهة أي تهديد محتمل قد ينشأ.

 ويأتي هذا الإعلان وسط توترات متصاعدة، بعد الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود السورية الأردنية، والذي أدى إلى وفاة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية. 

ويعزو العديد من المسؤولين الجمهوريين الأمريكيون الهجوم إلى ما يعتبرونه نقاط ضعف في سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران، زاعمين أن نقاط الضعف هذه شجعت إيران وعرّضت القوات الأمريكية لخطر أكبر.

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إلى اتخاذ إجراءات فورية وقوية ضد إيران، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يفهمه النظام الإيراني هو القوة. وإلى أن يدفعوا ثمن بنيتهم التحتية وأفرادهم، فإن الهجمات على القوات الأمريكية ستستمر". 

وحث جراهام إدارة بايدن على ضرب أهداف مهمة داخل إيران، ليس فقط انتقاما للهجوم الأخير ولكن أيضا كرادع ضد أي عدوان في المستقبل.

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