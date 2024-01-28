إبراهيم سعيد يفتح النار علي لاعبي المنتخب : الدفاع بيهزر

علق ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق ، علي هدف تقدم الكونغو علي منتخب مصر في امم افريقيا .
وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" الدفاع بيهزر والله 5 لاعببه بتعترض ".
وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي :
محمد أبو جبل
أحمد فتوح
أحمد حجازي
محمد عبد المنعم
محمد هاني
حمدي فتحي
مروان عطية
محمد النني
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
مصطفي محمد.