إبراهيم سعيد يفتح النار علي لاعبي المنتخب : الدفاع بيهزر

علق ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق ، علي هدف تقدم الكونغو علي منتخب مصر في امم افريقيا .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" الدفاع بيهزر والله 5 لاعببه بتعترض ".

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل

أحمد فتوح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

مصطفي محمد.