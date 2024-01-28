أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر.. حريق هائل بمقهى في الحي الأول بأكتوبر|فيديو

اندلع منذ قليل حريق هائل بأحد المقاهي في الحي الأول بأكتوبر أثناء مباراة منتخب مصر.

وكانت تلقت غرفة الحماية المدنية بأكتوبر، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل بجوار مقهى بالحي الأول في أكتوبر على الفور انتقلت قوات الحماية إلى مكان البلاغ للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتداد النيران إلى باقي المناطق المجاورة

وكشف الفيديو الذي حصل عليه “صدى البلد”، حالة الرعب والفزع التي لحقت بالمواطنين أثناء مشاهدتهم مباراة منتخب مصر.

وتعمل قوات الحماية المدنية الآن على السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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