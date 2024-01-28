"الأول من نوعه"|أول رد فعل لـ بايدن بعد الهجوم على قاعدة التنف

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إنه بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية بأن الهجوم على قاعدة التنف ليس فقط هو الأعنف منذ شهور أو منذ أحداث 7 أكتوبر، ولكن هو الأول أيضا من نوعه من حيث استخدام المسيرات وسقوط 3 جنود أمريكيين قتل بالإضافة إلى 34 مصابا أمريكيا، هذا بحسب "البنتاجون" تصعيدا خطيرا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رد الفعل السريع من الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال البيان الذي بثه البيت الأبيض، والذي يتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالطريقة المناسبة في الزمان والمكان المناسبين.

وتابع: "هذا يعني أننا بصدد تصعيد خطير وإما عملية أمريكية نوعية تستهدف المجموعات التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تابعة لإيران في سوريا والعراق والتي يتهمها بأنها نفذت هذا الهجوم، رغم أنه يقول إن واشنطن لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، وبالتالي نحن بصدد إما عملية نوعية أو تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو الأردن".

الأردن

وواصل: "الأردن لديها 3 آلاف جندي أمريكي حتى الآن موجودين للمشورة، وبناء على اتفاقية ما بين الولايات المتحدة والأردن، ومن المتوقع أن يكون هنالم إجراءات أمريكية كثيرة خلال الفترة المقبلة لحماية قواتها".