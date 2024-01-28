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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية بالعراق لواشنطن بوست: كل المصالح الأمريكية أهداف مشروعة

صدى البلد

في تصعيد كبير للأعمال العدائية، أدى هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية أمريكية في الأردن إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية بشكل مأساوي وإصابة 34 آخرين على الأقل.

واستهدف الهجوم منشأة تعرف باسم برج 22، وتقع في شمال شرق الأردن على طول الحدود المشتركة للبلاد مع سوريا والعراق.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى نسب الهجوم إلى الجماعات المدعومة من إيران وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنه.

 أثار الحادث مخاوف فورية بشأن الرد الأمريكي المحتمل، مع ظهور أسئلة بشأن التوقيت والموقع وقوة الإجراءات المضادة للبنتاجون.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة تضم كتائب حزب الله والنجباء، مسؤوليتها عن الهجوم.

 وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أكد مسؤول من الجماعة أن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة هي أهداف مشروعة، معربًا عن عدم الاكتراث بالتهديدات الأمريكية بالانتقام.

ويمثل هذا الهجوم أول عمل عسكري مميت ضد أفراد الخدمة الأمريكية منذ التصاعد الأخير في أعمال العنف الناجمة عن الصراع في غزة. وتصاعدت التوترات في المنطقة، مع وقوع أكثر من 160 هجومًا على أفراد أمريكيين منتشرين، مما أدى إلى ضربات انتقامية انتقائية من قبل البنتاغون ضد الجماعات الوكيلة لإيران في العراق وسوريا واليمن.

واستغل صقور إيران في الكونجرس الهجوم، وانتقدوا استراتيجية الرئيس بايدن لردع التصعيد، حيث صرح السيناتور ليندسي جراهام بأنها "فشلت فشلاً ذريعًا". ودعا جراهام إلى رد فعل أكثر قوة، وحث الإدارة على ضرب "أهداف ذات أهمية داخل إيران". ويثير احتمال مثل هذا الانتقام مخاوف بين خبراء الأمن القومي بشأن خطر نشوب صراع أوسع نطاقا.

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