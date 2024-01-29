قبل افتتاحه اليوم برعاية رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل مؤتمر نظام التعليم «STEM»

ينطلق اليوم الاثنين 29 يناير 2024 مؤتمر نظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات" ، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على مدار يومي 29 و30 يناير 2024 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر نظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات" ، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

ماذا سيحدث في مؤتمر نظام التعليم “STEM” ؟

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يهدف مؤتمر نظام التعليم "STEM" إلى :

تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات.

تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

طرح الرؤى المستقبلية، والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية

تفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة

مناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية

العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش مؤتمر نظام التعليم "STEM" عددًا من المحاور التى تتضمن :