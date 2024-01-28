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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني: أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية تحال للقضاء العسكري.. فيديو

السلع
السلع

قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، إن هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.

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وأضاف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدستور أسند للقوات المسلحة مهمات عديدة أهمها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومكاسبه".

 

وأشار: "صدر لمواجهة التحديات التي أعقبت أحداث يناير 2011 قوانين تتعلق بحماية المنشآت ومشاركة القوات المسلحة وجهاز الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية الهامة في الدولة وحماية الإمدادات الاستراتيجية من السلع للمواطن المصري".

 

وأوضح: "كان هناك 3 قوانين وتم دمجهم في قانون واحد اليوم، وهذا القانون صدر وتم الموافقة عليه بصورة نهائية اليوم، ويهدف لزيادة إجراءات حماية المواطنين وإمدادات الخزانات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة"، مضيفا: "الأمر سيتعلق باختصاصات القضاء العسكري وسيدفع منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وضمان استمرار توافرها للمواطنين".

 

وتابع اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان،: "هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية"، معقبا: "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية أو الاستراتيجية سيتم إحالتها إلى القضاء العسكري".
 

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