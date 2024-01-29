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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل افتتاح أكبر مصنع لليخوت والفايبر بالغردقة.. فيديو

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

تحدث اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن أهمية افتتاح أكبر مصنع لليخوت والفايبر بالغردقة.

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محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة بمدينة الحرفيين بالغردقة

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الأول من نوعه بمصر..محافظ البحر الأحمر يفتتح أكبر مصنع للفايبر واليخوت

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الموضوع بدأ منذ سنة ونصف، وتقدم صاحب المصنع بتوفير المكان لصناعة اليخوت والفايبر وتحدث عن أن حوالي 50% من المكونات مصرية 100%".

وأضاف محافظ البحر الأحمر، "استطعنا توفير المكان وتفاجئت أنه خلال 12 شهرا كان أقام المصنع، وهو الأكبر في مصر، ويصنع حوالي 18 وحدة شهريا كمرحلة أولى، ويستهدف الوصول لحوالي 50 وحدة شهريا".

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،: "المصنع يعمل طبقا للمواصفات القياسية للاتحاد الأوروبي ونجح في انتاج أول مركب غير قابل للغرق بنظام حقن الأجزاء"، موضحا: "معظم المواد المستخدمة في المصنع محلية الصنع".

وتابع "المصنع بدأ في التصدير وقام بالتصدير للإمارات والكويت والسعودية"، مضيفا: "كان هناك زيارة لمندوب الاتحاد الأوروبي لمراقبة الجودة وإصدار الشهادات الخاصة بالتصدير لأوروبا".

 

محافظ البحر الأحمر

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