أستاذ نقد أدبي: المكون الديني في مصر أساسي ومعتدل

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي ورئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المكون الديني أساسي في مصر لكن بطعم مصر المعتدل للغاية، وأن هذه المسألة لم تبدأ بعد طرح القوة الناعمة ثم العولمة بشكل ما.

وأضاف " علي "، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أنه يرى أن زيادة الضغط على المكون الديني هو نوع من أنواع الغزو الثقافي الغربي الذي حدث عندنا، مردفا: "كأنه ضغط بأن تظهر بهذه الصورة فتظل محبوسا في هذه الخانة، ويتعامل معك على هذا الأساس".

وأشار إلى أن ملء الفراغ السياسي في الشرق بالدين جزء من هذه اللعبة، موضحا "إذا عدنا للقرن ال 19 مع وجود الرحالة الأوروبيين الذين كانوا يستكشفون الشرق كان جزءا من محاولاتهم بأن يقنعونا أننا محبوسون في قيم وأنها أقل تطور حضارة عما يفعلونه، وهذا كان نوعا من التبشير بفكرة العولمة والفوضى الخلاقة".