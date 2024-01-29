أخبار التعليم|نتيجة الصف الأول الثانوي.. حسبنالك هتدفع كام في كليات القمة بالجامعات الأهلية.. وخبير: تطوير المناهج شرط أساسي لربط الطالب بسوق العمل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الدراسات العليا لتربية القاهرة تكشف عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالماجستير والدكتوراة

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2024/2023، بداية من اليوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وقد جاء ذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد اجازة تستمر لمدة اسبوعين، ويبحث الكثير من طلاب الجامعات عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

لطلاب الثانوية العامة 2024: متطلبات أساسية للالتحاق بكليات مواكبة لسوق العمل

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ان العالم يعيش في ثورة تكنولوجية مستمرة، ومن المهم أن يتم تطوير مهارات الطلاب والطالبات في هذا المجال من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا، يتعلم الطلاب والطالبات المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال.

خبير : تطوير المناهج شرط اساسي لربط الطالب بسوق العمل

قال مجدي حمزة الخبير التربوي أن القيادة السياسية المصرية قدمت العديد من الإصلاحات والتحسينات في النظام التعليمي، حيث تم تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتكون متطابقة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مما يهدف إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع التحديات الحديثة.

حسبنالك هتدفع كام في كليات القمة بالجامعات الأهلية

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات ولكن يريدون معرفة المصروفات الدراسية التي سوف يدفعوها كل عام دراسي.

الأراضي جاهزة.. رضا حجازي: نشجع المستثمرين على فتح "مدارس خاصة" للتعليم الفني

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني ، بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال ، والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر.

تغطي 18 محافظة|حجازي يكشف بالأرقام تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣ .

رضا حجازي يناقش سبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال بالمدارس الزراعية

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إستراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكيل تعليم الأقصر لـ 187 مدرسا جديدا: تحملون أسمى رسالة إنسانية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تدريب المعلمين الجدد المنعقد بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر التعليمية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

ظهرت الأن في عدد من المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، نتيجة الصف الاول الثانوي للتيرم الاول 2024 برقم الجلوس .

وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يتفقدان مركز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة

قام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والقيادات الجامعية .

وزير التعليم يتفقد تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الثانية"

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، اليوم الأول لبدء برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم ..الدفعة الثانية"، والبالغ عددهم (٢٠٨٦٦ معلما) الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بقاعة التدريب بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات بالقاهرة، حيث يتم التدريب على مستوى الجمهورية وتبلغ عدد القاعات التدريبية ١٠٣٨ قاعة، بالإضافة إلى ١٥ مركزا تدريبا رئيسيا.