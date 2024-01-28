أستاذ نقد أدبي: ثورة 30 يونيو دافعت عن الهوية المصرية بما فيها الدينية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي ورئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن واحدا من العوامل المهمة لحدوث ثورة 30 يونيو بأنه كان هناك إحساسا بمحاولة سحب الهوية المصرية من المجتمع بما فيها الدينية، وبالتالي ثورة 30 يونيو هي محاولة للدفاع عن شكل الهوية المصرية بما فيها الدينية.

وأضاف " علي "، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الدين بحضوره المعتدل عنصر مهم عند المصريين منذ بداية التاريخ، وواحد من أركان الدولة المصرية القديمة، وأي محاولة لزحزحته عن هذه الخانة في ظنه محاولة خارجية بالأساس.

نجيب محفوظ

وأشار إلى أن القصص في كتب نجيب محفوظ كانت تعمق الهوية المصرية القديمة، مردفا: "إذا كنا نتحدث بأن القومية المصرية بدأ الإحساس بها مع اختيار زعماء الأزهر لمحمد علي ثم ما فعله في الجيش المصري في اعتماده على المصريين لأول مرة بعد 1811 ثم تنامت المسألة القومية المصرية بعدها".

وواصل: "لكن وقت كتابة نجيب محفوظ عن مصر القديمة كان يتوازى مع الدعوة لنقل الخلافة الإسلامية لمصر، وكأن نجيب يوجه بالإشارة بأن هناك جدور أخرى للهوية المصرية يجب التركيز عليها ليس فقط المكون الإسلامي أو العربي".