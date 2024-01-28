تغيير غريب.. إبراهيم سعيد: خروج أفضل لاعبي المنتخب

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق ، علي تغيرات فيتوريا في الشوط الثاني .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" خرج مروان عطيه افضل لاعبي المنتخب هو وحمدي فتحي والنني افضل. لاعبي المباراه

‏تغيير غريب ؟!!!!!".

مرت 75 دقيقة من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتواصل المباراة إثارتها في تلك الدقائق ودخل المنتخبين للشوط الثاني من أجل تحقيق الهدف الثاني إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.