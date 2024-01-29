أخبار التوك شو.. موسى: مصر تصدر خلال السنوات الست القادمة بـ145 مليار دولار.. جنوب أفريقيا تشيد بدور مصر في دعم فلسطين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إدانة مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موقع على حدود الأردن مع سوريا.



فتاة تستغيث: والدى طلب 150 ألف جنيه مقابل التخلي عن حفيدته

عرض برنامج "تفاصيل" مأساة فتاة تدعى إيمان من محافظة كفر الشيخ مع والدها الذى دمر حياتها



متحدث الوزراء: ضبط أسعار السلع في الأسواق أولوية قصوى للحكومة.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة.



"هنروح في حتة تانية"|عمرو أديب يعلق على تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبطين هرم "منكاورع" من جديد

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هرم "منكاورع" هو الهرم الأصغر وهو الهرم الوحيد الذي تم بنائه من الأسفل بالجرانيت ما يقرب من ثلث ارتفاع الهرم، ولكن تلك الحجارة وقعت بجانب الهرم، ولذلك تم التفكير في عمل مجسات من الناحية الشمالية، لافتا إلى أنه لا أحد حتى الآن يعرف أبعاد قاعدة الهرم لأن كتل الحجارة مركونة من الزوايا الأربع للهرم. بعاد أبعاد



أحمد موسى: الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في 28 يناير 2011

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة للحديث عن أحداث ذكرى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١.



أحمد موسى: مصر تصدر خلال السنوات الست القادمة بـ145 مليار دولار

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن نواجه زيادة معدل النمو السكاني بالمشروعات والتنمية، مضيفا انه كلنا شركاء في مواجهة زيادة النمو السكاني.

اللي بيحصل جنون| خيري رمضان يطالب رئيس الوزراء بشرح ماذا يحدث للأسعار

وجه الإعلامي خيري رمضان رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



الوزراء: أفكار جديدة لدعم جهود تطوير صناعة الدواء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع رئيس هيئة الدواء.

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

قالت ماهلينجي بينجو موتسيري ، متحدثة الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، إن الحكومة والشعب في جنوب أفريقيا رفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب أفريقيا لوقف إطلاق النار من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية الفلسطينية، وتزويده من كل المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية، وجنوب أفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني.

