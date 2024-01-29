الفريق أسامة ربيع: ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على حركة السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على حركة السفن وحركة التجارة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35% بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر"، موضحا: "الطريق البديل في الزمن عن طريق قناة السويس بما يقرب من 12 إلى 15 يوما فضلا عن الزيادة في استهلاك الوقود".

وأشار: "توكيلات السفن طلبت تخفيضات خلال الفترة الجارية لحين انتهاء الأزمة في البحر الأحمر"، متابعا: "وفرنا بقناة السويس لانشات للإسعاف والإنقاذ ونقدم خدمات إضافية مثل تمويل السفن بالوقود وخدمات لوجستية أخرى".

وتابع: "بمجرد توقف الأحداث في البحر الأحمر ستعود السفن من طريق رأس الرجاء الصالح إلى قانة السويس"، مؤكدا: "سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير جدا بسبب الأحداث الإقليمية بالمنطقة".

