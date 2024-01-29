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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مريم الصادق المهدي: نقدر جهود مصر الكبيرة بشأن مؤتمر دول جوار السودان.. فيديو

مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

قالت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا، إن العالم الآن يتشكل تشكلًا جديدًا في ظل التحولات الجارية بالمنطقة.

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وأضافت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا، خلال حوارها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "نقدر جهود مصر الكبيرة بشأن مؤتمر دول جوار السودان لحل الأزمة الحالية".

 

وأشارت: "والدي أحد أبرز المثقفين العرب والأفارقة.. ووالدتي درست في جامعة أجنبية وفي هذه البيئة تربيت وتأثرت"، موضحه: "تمثيل بلدي أمام العالم مهمة شاقة ومسؤولية كبيرة لكنها مُشرِّفة".

 

وتابعت: "وجدت دعمًا كاملًا من أسرتي وزوجي للقيام بدوري السياسي.. وهذا ما جعلني أشعر بالمسؤولية لدعم ومساعدة الكثير من النساء وأهمية دورهن في السياسة".

 

واسترسلت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا،: "أتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية وأناشدهم مساعدة القوى السياسية السودانية الموجودة في مصر".

السودان

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