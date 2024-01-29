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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان الفرح.. عروس هندية تستقل المترو للحاق بحفل الزفاف | شاهد

عروس المترو
عروس المترو

تواجه العروس في يوم الزفاف العراقيل، وبسبب التوتر والتشتت تجد نفسها في مواقف لا تحسد عليها، وهو ما واجهته هذه العروس الهندية.

بسبب أزمة المرور، اضطرت عروس هندية لترك سيارتها واستخدام وسائل النقل العام للوصول إلى حفل زفافها في الوقت المحدد.

اكتسب مقطع فيديو لها وهي تستقل المترو لتجنب حركة المرور في بنغالورو اهتمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار ردودًا عديدة من الناس.

انتشر المقطع تحت تعليق "يا لها من نجمة! عالقة في حركة المرور الكثيفة، تتخلى عروس بنجالورو الجميلة عن سيارتها وتستقل المترو للوصول إلى قاعة الزفاف قبل موعد الحفل مباشرة".

يبدأ الفيديو لتظهر العروس وهي تلوح نحو الكاميرا أثناء مرورها عبر بوابة الدخول الأوتوماتيكية للمترو. 

ومع تقدم الفيديو، يمكن رؤيتها تركب في المترو وهي ترتدي الساري والمجوهرات الثقيلة والمكياج. 

وفي النهاية تصل إلى مكان الزفاف وتجلس على المسرح لحضور الحفل. 

عروس الزفاف فستان الفرح

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