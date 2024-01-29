بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

نشرت الكتابة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت ياسمين الخطيب، مرتدية جاكيت باللون البيج مع شراب طويل باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ياسمين الخطيب :