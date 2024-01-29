فيتوريا فاشل|أمير هشام: منتخب مصر ظهر بشكل بائس واتحاد الكرة ضعيف الشخصية

انتقد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، مستوى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي قدمه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حاولنا المساندة منذ البداية رغم سوء الأداء، والخروج كان بشكل مهين بدون أي فوز أو أداء، ومنتخب ظهر بشكل بائس".

وأضاف أمير هشام: "اتحاد الكرة المصري ضعيف الشخصية وبلا قائد ويبحث عن مصالحه الشخصية، وروي فيتوريا مدرب فاشل لا يستحق التواجد مع منتخب بهذا الحجم".

واختتم: "المستوى سيئ للغاية، والمنتخب افتقد القائد داخل الملعب، بعد ما قرر محمد صلاح التخلي عن الفريق والسفر للعلاج في ليفربول الإنجليزي بعد إصابته".