محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

أكد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق أن مصير فيتوريا لو تم رحيله فالافضل أن يكون البديل رينارد لانه مدرب كبير ونفسه يدرب منتخب مصر وله إنجازات كتيرة .

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: صلاح قيمة كبيرة ولكنه خانه التوفيق ورد بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل في حالة الإخفاق .

واضاف أن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري عندما يتحدثون عن منتخب مصر فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم .

وواصل تصريحاته أن رامي عباس وكيل محمد صلاح تصريحاته مستفزة ولايفهم طبيعة الشعب المصري واستفزازهم سيجعل المصريين يدوسون عليه وهو لايفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا.