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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو اتحاد الكرة المصري بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات كبيرة".
وأكمل: "يجب أن يكون رئيس الاتحاد المصري رجلًا قوياً وله كلمه داخل الاتحاد الأفريقي والدولي ولو كان حدث معنا ما حدث في المغرب كان سيتم إيقاف المدرب لمدة 8 مباريات".
وتابع: "الكرة في مصر تحتاج إلى مشروع لتطوير اللاعبين والكرة المصرية، ولو الأخطاء التي وقع فيها فيتوريا أخطأ بها مدرب مصري كان لغادر القيادة منذ فترة كبيرة".

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