محمد يوسف: منتخب مصر ليس له هوية مع روي فيتوريا

عبر محمد يوسف، نجم الأهلي السابق عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: "فيتوريا خاض مباريات ودية ضعيفة، ولم نقدم أداء مقنع خلال 3 مباريات في دور المجموعات".

وأكمل: "فيتوريا لم يقدم تغييرات جيدة في المباراة أمام الكونغو، ولم يقدم إي إشارة منه لرغبته في حصد الـ 3 نقاط، وسيناريو المباراة هو المتحكم في اللقاء وليس فيتوريا".



وذكر: "لم نخض أي مباراة بمستوى مقنع، والإعلام صدر للجمهور أننا سنتأهل كما حدث للبرتغال في 2016، بأمم أوروبا".



وتابع: "قبل البطولة هناك 5 أو 6 لاعبين غير متفق عليهم داخل قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى تواجد عناصر مصابة، ما بني على باطل فهو باطل".



وأتم: "كان لدينا هوية مع كوبر، كذلك كيروش نجح في غلق اللعب ووصلنا للنهائي على الرغم من خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح".