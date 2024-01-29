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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

صدى البلد

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم ، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكما ذكر في قرار إحالة المتهم «نور.أ.م»، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فإنه توصل لاستيلائه على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

ودلت التحقيقات على أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.

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