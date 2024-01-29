عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلف ليلة العيد يكشف حقيقة تغير السيناريو بسبب تأخر عرضه

أحمد عبدالله
أحمد عبدالله

كشف السيناريست أحمد عبد الله حقيقة تغير سيناريو فيلم ليلة العيد بسبب تأخر عرضه فى السينمات أكثر من عامين.

وقال أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الفيلم يناقش مجموع قضايا تهم المراة المصرية ومنها جواز القاصرات، مشيرا أنه من خلال الفيلم يسلط الضوء على هذه القضايا مع وضع رؤية لتجاوزها فى المجتمع المصري.

وعن حقيقة تغيره للسيناريو بسبب تأخر عرضه لأكثر من عامين أكد عبدالله أنه لم يقم بتغير السيناريو ولا أجرى عليه تعديلات وأن الفيلم تم تصويره منذ فترة بالنسخة الأصلية له، ولكنه تأخر طرحه فى السينمات بسبب تعطله فى المونتاج وتصحيح الألوان.

 


 

العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

 

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا.

 

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد  3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه  لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.
 

فيلم ليلة العيد السيناريست أحمد عبد الله أحمد عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يهاجم روي فيتوريا

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

موضوعات متعلقة

مش ملاحقة على الشغل.. يسرا تكشف سبب خروجها من السباق الرمضاني

موسم رمضان 2024.. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل «محارب»

وقفة في نقابة الموسيقيين غدا للمطالبة بعدول مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

طرح البوسترات الرسمية لفيلم أهل الكهف .. صور

بعد الحريفة .. كزبرة يتعاون مع محمد عادل إمام فى كوبرا لرمضان القادم

حفل جديد لـ عمرو دياب بأبو ظبي|تفاصيل

جنبك ومعاك.. تفاصيل أغنية جنات الجديدة مع المخرج فادي حداد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

بينهم مواطن روسي.. تركيا تعتقل 47 شخصًا بسبب إطلاق نار على كنيسة

عالم أزهري: هذا جزاء من يفرج الكرب عن الناس

صالحوا «كيروش».. فرج عامر يثير الجدل بعد هزيمة منتخب مصر أمام الكونغو

يجب إقالته فورًا|«شبانة» يفتح النار: فيتوريا «مخضوض طوال البطولة» وأهان منتخب مصر

وزير العمل أمام "قوى عاملة النواب": المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشرة عمر.. شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

لون شعر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل| شاهد

بإطلالة مثيرة.. نوال الزغبي تظهر بالميني جيب مع كلبها عبر إنستجرام|شاهد

صحابها اشترولها مرسيدس.. فتاة تستقبل أغرب هدية عيد ميلاد| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ