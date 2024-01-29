مؤلف ليلة العيد يكشف حقيقة تغير السيناريو بسبب تأخر عرضه

كشف السيناريست أحمد عبد الله حقيقة تغير سيناريو فيلم ليلة العيد بسبب تأخر عرضه فى السينمات أكثر من عامين.



وقال أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الفيلم يناقش مجموع قضايا تهم المراة المصرية ومنها جواز القاصرات، مشيرا أنه من خلال الفيلم يسلط الضوء على هذه القضايا مع وضع رؤية لتجاوزها فى المجتمع المصري.



وعن حقيقة تغيره للسيناريو بسبب تأخر عرضه لأكثر من عامين أكد عبدالله أنه لم يقم بتغير السيناريو ولا أجرى عليه تعديلات وأن الفيلم تم تصويره منذ فترة بالنسخة الأصلية له، ولكنه تأخر طرحه فى السينمات بسبب تعطله فى المونتاج وتصحيح الألوان.









العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.



وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.



وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا.

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

