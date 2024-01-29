الدوري الإسباني|أتلتيكو مدريد يخطف المركز الثالث من برشلونة بفوزه على فالنسيا 2-0

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل هدفي أتلتيكو مدريد، سامويل لينو في الدقيقة 45، وممفيس ديباي في الدقيقة 57.

ورفع هذا الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة ليخطف المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني من برشلونة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وكان برشلونة قد خسر أمس أمام فياريال بنتيجة 3-5، ضمن منافسات الجولة 22 أيضا، ليتراجع إلى المركز الرابع.