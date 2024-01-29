لمن ذهبت جائزة أفضل لاعب بمباراة منتخب مصر والكونغو

توّج ليونيل مباسي نزو حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.



وودّع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو، وانتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.



وتألق مباسي نزو في ركلات الترجيح ونجح في تسديد الركلة الأخيرة الحاسمة والتي ساعدت منتخب بلاده في الفوز على منتخب مصر والتأهل لربع النهائي.



ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي منتخب غينيا يوم الجمعة القادم، بعد أن تأهل الأخير بالفوز على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف.