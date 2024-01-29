صالحوا «كيروش».. فرج عامر يثير الجدل بعد هزيمة منتخب مصر أمام الكونغو

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “نصيحة مخلصة لمسئولي كرة القدم .. دوروا علي كروش وصالحوا وتعاقدوا معاه احسن مدير فني للمنتخب القومي لكرة القدم بعد الكابتن حسن شحاتة”.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.