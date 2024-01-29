عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن قطع بعض الدول تمويلها لوكالة الأونروا

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وقال البرلمان العربي، في بيان له، إن هذا القرار يمثل رضوخًا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسة للإمدادات في غزة.

وأضاف البرلمان العربي أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإنسانية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن.

وأشار البيان إلى أن قرار التعليق يشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا البرلمان العربي الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد.

وأكد أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

بعد قطع الدول الغربية الدعم لها.. رسالة عاجلة من الأونروا إلى العالم

النرويج: سنواصل دعم الأونروا ماليا في انتظار نتائج التحقيق

البرلمان العربي الاونروا غزة الاحتلال الاسرائيلي المساعدات الانسانية محكمة العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

بعد قطع الدول الغربية الدعم لها.. رسالة عاجلة من الأونروا إلى العالم

النرويج: سنواصل دعم الأونروا ماليا في انتظار نتائج التحقيق

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

متحدث الأونروا: أهل غزة يعيشون مجاعة الآن واتهامات إسرائيل ادعاءات.. فيديو

الجامعة العربية: أنشطة الأونروا مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبراير

ترشيحاتنا

كود السداد الالكتروني.. ادفع فواتير الكهرباء لعدادك القديم أونلاين

تفجير مجمعات صاروخية|إيران تنفذ حكم الإعـدام بحق 4 أفراد تابعين للموساد الإسرائيلي

محمد فضل: نحتاج لدور أكبر في الكاف.. ولابد من إصلاح المنظومة

أخبار السيارات| اركب رينو ستيب واي 2019 بأفضل سعر..هافال H6 "كسر زيرو" اعرف بكام..سعر هيونداي النترا HD 2024 ..وأسعار نيسان قشقاي الجديدة

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن قطع بعض الدول تمويلها لوكالة الأونروا

«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

انتظروا العواصف.. أمطار غزيرة ومنخفض جوي ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

بفستان قصير جدًا|ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام وتشعل السوشيال ميديا..شاهد

صور غير لائقة.. إيلون ماسك يحظر النجمة «تايلور سويفت» |ماذا حدث؟

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ