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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي الخليفة العام للطريقة التيجانية بمقر إقامته بالجزائر

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي خليفة الطريقة التيجانية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته بالجزائر، الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي.
وذكر إعلام مجلس السيادة -في بيان- أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في السودان، وقضايا العالم العربي والإسلامي، والتحديات التي تجابه الأمة الإسلامية.
وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للخليفة العام على زيارته له، واهتمامه بقضايا السودان وشعبه.
ومن جهته، أعرب الخليفة العام للطريقة التيجانية عن أمله في أن يتحقق السلام والاستقرار في السودان، وأن تعود الحياة لطبيعتها، مؤكدًا أن الشعبين الجزائري والسوداني يربطهما مصير مشترك، ويجمعهما حب التصوف.
كما تناول اللقاء الدور الذي تلعبه الطريقة التيجانية في نشر قيم التسامح والإخاء في المجتمعات، وإرساء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

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