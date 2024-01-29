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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تعرف على خريطة حفلات عيد الحب.. وشقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

 

مؤلف ليلة العيد يكشف حقيقة تغير السيناريو بسبب تأخر عرضه

 

كشف السيناريست أحمد عبد الله حقيقة تغير سيناريو فيلم ليلة العيد بسبب تأخر عرضه فى السينمات أكثر من عامين.

وقال أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الفيلم يناقش مجموع قضايا تهم المرأة المصرية ومنها جواز القاصرات، مشيرًا إلى أنه من خلال الفيلم يسلط الضوء على هذه القضايا مع وضع رؤية لتجاوزها فى المجتمع المصري.

وعن حقيقة تغيره للسيناريو بسبب تأخر عرضه لأكثر من عامين أكد عبدالله أنه لم يقم بتغير السيناريو ولا أجرى عليه تعديلات وأن الفيلم تم تصويره منذ فترة بالنسخة الأصلية له، ولكنه تأخر طرحه فى السينمات بسبب تعطله فى المونتاج وتصحيح الألوان.
 

الكرش حقيقي.. أحمد خالد صالح يكشف كواليس تصوير فيلم ليلة العيد

 

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تصوير فيلم ليلة العيد والذى يعرض حاليا فى السينمات منذ يوم الأربعاء الماضي.

وكشف أحمد خالد صالح أنه قام بتصوير دوره فى هذا الفيلم منذ ما يقرب من عام ونصف، مشيرا إلى أن الشخصية التى يقدمها فيه مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها سواء فى السينما أو التلفزيون.

وعن اللوك الذى ظهر به من خلال هذه الشخصية أكد أحمد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه بالفعل قام بتصوير جميع مشاهده  بـ"كرش" حقيقي، حيث عمل على زيادة وزنه لكي يتناسب مع الشخصية.
 

مش ملاحقة على الشغل.. يسرا تكشف سبب خروجها من السباق الرمضاني

 

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن سبب خروجها من سباق رمضان القادم، مؤكدة أنها كانت مشغولة بتصوير مشاريع أخرى يتم عرضها هذه الفترة ومنها مسلسل روز وليلي.

وأضافت يسرا فى تصريح خاص لصدى البلد قائلة: أنا حاليا يعرض لي مسلسل روز وليلى والمسلسل محقق ردود أفعال جيدة، ومن الصعب تقديم عمل أخر خلال هذه الفترة “مش ملاحقة”.

 

موسم رمضان 2024.. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل «محارب»

 

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تفاصيل دورها في مسلسل محارب الذي يعرض في موسم رمضان 2024.

 ونشرت ملك صورًا من كواليس المسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: شخصية راندا في مسلسل محارب رمضان 2024.
 


حفلات عيد الحب.. منير فى التجمع الخامس وروبي بلبنان وعلى الحجار يشعل وسط البلد

بدأ عدد كبير من المطربين الاستعداد لحفلات عيد الحب، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يعمل كل مطرب على حجز مكانه لتقديم حفل فى هذا الموسم.
 

بعد وفاة والدته .. شقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

 

نشرت الفنانة آية سماحة صورًا بصحبة زوجها محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى. 

ليلة العيد احمد خالد صالح شقيق ناهد السباعي

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