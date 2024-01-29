أخبار الفن| تعرف على خريطة حفلات عيد الحب.. وشقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

كشف السيناريست أحمد عبد الله حقيقة تغير سيناريو فيلم ليلة العيد بسبب تأخر عرضه فى السينمات أكثر من عامين.



وقال أحمد عبدالله فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن الفيلم يناقش مجموع قضايا تهم المرأة المصرية ومنها جواز القاصرات، مشيرًا إلى أنه من خلال الفيلم يسلط الضوء على هذه القضايا مع وضع رؤية لتجاوزها فى المجتمع المصري.



وعن حقيقة تغيره للسيناريو بسبب تأخر عرضه لأكثر من عامين أكد عبدالله أنه لم يقم بتغير السيناريو ولا أجرى عليه تعديلات وأن الفيلم تم تصويره منذ فترة بالنسخة الأصلية له، ولكنه تأخر طرحه فى السينمات بسبب تعطله فى المونتاج وتصحيح الألوان.



كشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس تصوير فيلم ليلة العيد والذى يعرض حاليا فى السينمات منذ يوم الأربعاء الماضي.



وكشف أحمد خالد صالح أنه قام بتصوير دوره فى هذا الفيلم منذ ما يقرب من عام ونصف، مشيرا إلى أن الشخصية التى يقدمها فيه مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها سواء فى السينما أو التلفزيون.



وعن اللوك الذى ظهر به من خلال هذه الشخصية أكد أحمد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه بالفعل قام بتصوير جميع مشاهده بـ"كرش" حقيقي، حيث عمل على زيادة وزنه لكي يتناسب مع الشخصية.



كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن سبب خروجها من سباق رمضان القادم، مؤكدة أنها كانت مشغولة بتصوير مشاريع أخرى يتم عرضها هذه الفترة ومنها مسلسل روز وليلي.



وأضافت يسرا فى تصريح خاص لصدى البلد قائلة: أنا حاليا يعرض لي مسلسل روز وليلى والمسلسل محقق ردود أفعال جيدة، ومن الصعب تقديم عمل أخر خلال هذه الفترة “مش ملاحقة”.





كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تفاصيل دورها في مسلسل محارب الذي يعرض في موسم رمضان 2024.

ونشرت ملك صورًا من كواليس المسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: شخصية راندا في مسلسل محارب رمضان 2024.



بدأ عدد كبير من المطربين الاستعداد لحفلات عيد الحب، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يعمل كل مطرب على حجز مكانه لتقديم حفل فى هذا الموسم.



نشرت الفنانة آية سماحة صورًا بصحبة زوجها محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.