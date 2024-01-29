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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن مسابقات دورته الخامسة| مهرجان «سينمانا» الدولي بعُمان يعلن مشاركة فيلمين مصريين

مهرجان «سينمانا»
مهرجان «سينمانا» الدولي بعُمان يعلن مشاركة فيلمين مصريين

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان "سينمانا" الدولي في دورته الخامسة بسلطنة عُمان، مشاركة فيلمين مصريين في المسابقات الرسمية بالمهرجان المستمرة فعالياته حتى 2 فبراير المقبل.
وأوضحت إدارة المهرجان -عبر موقعها الرسمي- أن مصر تشارك بفيلمين؛ الأول هو الفيلم الروائي القصير "عكس اتجاة" للمخرج محمد رضا النجار، ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بجانب 10 أفلام من دول عربية: من تونس "مكان الماء"، ومن العراق "ترانزيت"، ومن المغرب "زهري في الأسود"، ومن لبنان "في عزاء الذاكرة"، ومن باكستان "الإخلاص".
كما يشارك الفيلم المصري "اختيار مريم" للمخرج محمود يحيى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجانب عدد من الأفلام العربية من بينها: "صحاري سلم وسعى" من المغرب، ومن سوريا "أيام الرصاص"، ومن اليمن "المرهقون"، ومن السودان "وداعا جوليا"، ومن فلسطين "حمى البحر المتوسط"، ومن العراق "وراء الباب".
يناقش فيلم "اختيار مريم" العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تخص جميع فئات المجتمع من صغار وشباب ومراهقين، وتدور أحداثه خلال يوم واحد عن أسرة مصرية بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة، ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

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