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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفترة المقبلة حسّاسة|عمرو أديب: ما يحدث على الأرض مُغاير لما يقوله نتنياهو.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك إصرار إسرائيلي على فرض وجود قوات بشكل دائم في محور فيلادلفيا.. حتى تستقر الأمور، وهذا قد يتسبب في مشاكل الفترة القادمة مع الكيان. 

وأضاف "عمرو أديب" في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" أن الفترة المقبلة حسّاسة جدًا خاصة مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على محافظة خان يونس متوقعًا حدوث مشاكل وخلافات مُعقدة. 

ولفت عمرو أديب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بشكل جيدًا خلال مؤتمر صحفي، لكن ما يحدث على الأرض مغاير لما يقوله نتنياهو.


وأشار إلى أن نتنياهو شخصية لا تثق فيها بالخير أو الشر فهو في حالة تخبط شديد لأنه لم يحقق شيئًا بعد ما يزيد على 100 يوم.


ونوّه الإعلامي "عمرو أديب" إلى أن أوضاع المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب غزة سيئة بسبب الأمطار والبرد القارس.

عمرو أديب نتنياهو محور فيلادلفيا إسرائيل خان يونس الفلسطينيين

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