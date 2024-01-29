«الجمهورية»: الحوار الوطني يستهدف تحقيق إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الحوار الوطني مبادرة رئاسية حضارية تستهدف تحقيق إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي، بمشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع وتقوية أواصر الثقة بين الحكومة والشعب، فالكل شركاء في المسئولية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "توصيات «الحوار الوطني».. برنامج عمل"- أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في وقت دقيق ومرحلة حاسمة من تاريخ بلادنا، حيث يحيط بمصر حزام ناري ملتهب، حروب وصراعات ومجازر وانقسامات مدمرة، ومؤامرات سياسية ومخططات خبيثة، كلها تستهدف مصر باعتبارها القوة الارتكازية في منطقة الشرق الأوسط، ومحور استقرار وأمن وسلام المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن مصر -بما لها من ثقل سياسي وتأثير فاعل- تواجه هذه المخاطر بتماسك نسيجها الوطني، وعشق المصريين لتراب هذا البلد، ومشاركة جميع فئات الشعب في حوار عميق وشامل لإنقاذ البلاد من الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلالها على شعب مصر الصامد الواعي، المصطف خلف قيادته السياسية الوطنية بقوة للعبور الآمن إلى بر الأمان والوصول إلى جمهوريتنا الجديدة حلم كل المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وعد -وهو صادق دائمًا- بأن تتحول هذه التوصيات الناتجة عن الحوار الوطني إلى برنامج عمل ملزم لجميع مؤسسات الدولة، استنادا إلى خبرات وطنية عالمية وشراكة سياسية ومجتمعية على أعلى مستوى، للحفاظ على مقدرات الشعب وتنمية موارده وحماية ثرواته واستغلالها أفضل استغلال.