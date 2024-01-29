مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية يطلق فعاليات برنامج إجازة نصف العام

أطلق مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية ، برئاسة الدكتور وليد قانوش ، مساء أمس الأحد، فعاليات برنامج اجازة نصف العام الدراسى ، و ذلك بمقر المركز شرق الاسكندرية.

وبدأت الفعاليات بورشة لتعليم الأطفال كيفية عمل عروسة قفاز ، من خلال تصميمها ثم تنفيذها باستخدام الخيوط و الأقمشة بمشاركة الفنانة نورهان عبداللطيف .

تلاها ورشة للأطفال الموهوبين فى مجال الكتابة بعنوان "أنا مؤلف مسرح "مع كاتبة الأطفال ايمان الشيمي ،حيث يتعلم الأطفال كتابة النصوص المسرحية على مدار 4 جلسات ، و يكون نتاج الورشة نص مسرحي من فصل واحد.

و أقام المركز ورشة اعادة تدوير لتعليم الأطفال استغلال الخامات المتوفرة في البيئة المحيطة لعمل منتجات فنية بأقل الامكانيات.

و يتضمن برنامج اجازة نصف العام الذى اعده مركز جمال عبدالناصر الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة و الورش الفنية التي تنمي روح الابتكار لدى الطفل ، إلى جانب لقاءات علمية ،من بينها يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة " الفلك هيلف مصر " ، و ورش حول كوكب المريخ ، علوم الفضاء والأجرام السماوية .

كما يقدم المركز ورشة لتعليم الاطفال طريقة تحريك عروسة خيال الظل ، بالتعاون مع فرقة ومضه لخيال الظل والأراجوز التي تختتم برنامج نصف العام بحفل الأراجوز وخيال الظل فى 10 فبراير المقبل .

يهدف برنامج نصف العام الدراسى إلى تشجيع الموهوبين وتعزيز القيم الايجابية والعدالة الثقافية وحماية التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة .