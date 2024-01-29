حياة كريمة| الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢ للكشف والعلاج مجانًا .
أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في إطار تقديم الخدمات الطبية الشاملة للمواطنين ستضم القوافل عددا من التخصصات الطبية التالية :-
- نساء وولادة .
- خدمات تنظيم الأسرة.
- الأطفال.
- الباطنة .
- الأنف والأذن
- العظام .
- الجراحة .
- الرمد الأسنان .
- القلب .
- الجلدية.
- خدمات الأشعة والتحاليل
أوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل تستهدف محافظات (البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية - الدقهلية - المنيا).