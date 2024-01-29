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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا سامسونج.. هاتف OnePlus الجديد بأحدث معالج من كوالكوم

وداعا سامسونج..هاتف
وداعا سامسونج..هاتف OnePlus الجديد بأحدث معالج من كوالكوم

بعد إطلاق هاتف OnePlus Ace 3 القوي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، يتوقع إطلاق هاتفين آخريين ضمن سلسلة Ace 3: هاتف Ace 3V المتوسط ونسخة Pro أعلى منه.

 

وفقًا لمصدر صيني على موقع Weibo، إليك ما نعرفه حتى الآن عن المواصفات المتوقعة لـ Ace 3V:

 

• الشاشة: شاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز (قد تتوفر بنسخة مسطحة ونسخة منحنية الحواف).

• المعالج: Snapdragon 7 Gen 3.

• البطارية: 5500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 100 واط.

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• الهيكل: إطار بلاستيكي وظهر زجاجي.

المعلومات حول الكاميرات ومساحة التخزين والذاكرة العشوائية لا تزال غير متوفرة. ننتظر تقارير أخرى لتأكيد هذه المواصفات والاطلاع على تفاصيل إضافية.

يُذكر أن هاتف Ace 2V الذي أطلق العام الماضي في الصين أعيدت تسميته لاحقًا بـ OnePlus Nord 3 في الأسواق العالمية. لذلك، من المحتمل أن يُعاد إطلاق Ace 3V باسم OnePlus Nord 4 أو Nord 5 خارج الصين.

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